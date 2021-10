Terrore nella città norvegese di Kongsberg: uomo uccide diverse persone con arco e frecce – FOTO

MeteoWeb

Terrore nella città norvegese di Kongsberg, dove un uomo ha attaccato i passanti con arco e frecce: si contano diversi morti e feriti. “L’uomo è stato arrestato. Dalle informazioni che abbiamo ora, questa persona ha condotto queste azioni da solo”, ha dichiarato il capo della Polizia, Oeyvind Aas, confermando la morte di diverse persone e il ferimento di altre. Aas non ha fornito l’esatto numero delle vittime e ha evitato in questo momento di definire l’accaduto come un attacco terroristico, ma ha affermato che l’uomo si è spostato su una grande area del centro della città: molteplici testimoni si sono fatti avanti.

Un portavoce della Polizia ha dichiarato che sono stati schierati elicotteri e artificieri, così come altre squadre di risposta all’emergenza.