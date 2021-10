Il Governo stanzia 1,8 miliardi per l’acquisto di ulteriori vaccini anti-Covid: serviranno per la quarta dose nel 2022

MeteoWeb

Circa due miliardi di euro sono già stanzianti nel Bilancio 2022, come riporta la bozza della manovra all’articolo 82, varata dal Consiglio dei Ministri, per acquistare le dosi di vaccino anti-Covid per tutto il prossimo anno. Secondo quanto riporta lo stesso documento, il Fondo per l’acquisto dei vaccini anti Covid-19 e dei farmaci per la cura dei pazienti malati di Covid istituito nella legge di Bilancio dell’anno scorso “è incrementato di 1.850 milioni di euro per l’anno 2022 da destinare all’acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2”, per un incremento di quasi 5 volte rispetto al 2021, quando erano 400 milioni di euro.

Questa importante somma, dunque, fa pensare che l’intenzione del Governo è quella di continuare sulla strada dei vaccini con una quarta dose, se non una quinta, considerando che con 1,85 miliardi di euro, a prezzi correnti, si acquistano circa 90-100 milioni di dosi.

Intanto, nell’ultima settimana, secondo la Fondazione Gimbe, sono diminuite le somministrazioni di vaccino: dal 20 al 26 ottobre sono state in media poco più di 152.000 al giorno. Calo anche per le prime dosi, con -53% di vaccinati in 7 giorni, nonostante l’estensione del Green Pass ai luoghi di lavoro, misura che aveva proprio l’obiettivo di incentivare la vaccinazione.