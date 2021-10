Vaccini, Figliuolo: “La prossima settimana arriviamo all’80% di vaccinati. Open Day per convincere militari e forze dell’ordine”

MeteoWeb

“Sono a quota 42,7 milioni gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 79% dei vaccinabili. Nella prossima settimana si arrivera’ all’80%“. Lo ha detto il commissario all’emergenza Covid, Francesco Figliuolo, a ‘Che tempo che fa’ su Rai 3. “Dobbiamo convincere ed informare bene gli indecisi, c’è una fetta che può essere convinta“, ha aggiunto.

“Domani si riunirà l’Ema (l’Agenzia europea per i medicinali) e dirà qualcosa sulla terza dose. Sappiamo che in Usa la stanno facendo dagli over 65 e anche in Francia, noi aspettiamo il 4 e poi daremo indicazioni: le dosi ci sono e andremo spediti. Sto aspettando cosa dicono gli scienziati“, ha riferito Figliuolo sulla possibilità di allargare la platea dei destinatari della terza dose di vaccino anti-Covid.

Per convincere militari e forze dell’ordine a vaccinarsi “stiamo pensando ad iniziative. La Polizia l’11 ed il 12 fa l’open day, io ho parlato col ministro della Difesa e faremo open day anche per i militari“, ha sottolineato il generale dell’Esercito.