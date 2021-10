Vaccini, terza dose al primo operatore sanitario: “Dovrebbero farla tutti, sono fortunato”

MeteoWeb

“Io sarei favorevole all’estensione della terza dose a tutta la popolazione, e per i sanitari è irrimediabilmente necessaria“, ha dichiarato Ezio Ghigo, direttore del Dipartimento di Medicina della Città della Salute di Torino, primo operatore sanitario in Italia a ricevere oggi la terza dose di vaccino contro il Covid. “Le evidenze – ha riferito Ghigo – dicono che la protezione della prima e della seconda dose si estendono con alta probabilità per un anno. Dopo, per prolungare e probabilmente anche per potenziare l’efficacia del vaccino contro il Covid è necessaria una ulteriore dose… sono stato il primo sanitario, che fortuna!”.