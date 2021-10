Vento forte a Procida, incidente tra navi stamattina nel porto di Marina Grande

MeteoWeb

Incidente stamattina al porto di Marina Grande a Procida, causato dal forte vento: un traghetto della compagnia Medmar, in fase di ingresso, non è riuscito ad attraccare ritrovandosi di fianco alla banchina e colpendo con la prua il lato sinistro di un altro traghetto, della compagnia Gestour, ormeggiato.

La collisione non avrebbe causato gravi danni, e non risultano persone ferite.

Dopo diverse manovre la nave Medmar “Rosa D’Abundo” ha attraccato, fatto scendere i passeggeri, ed è poi riuscita a ripartire.

