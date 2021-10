MeteoWeb

Disagi alle Eolie per le intense raffiche che hanno impedito questa mattina i collegamenti marittimi: sulle isole soffia vento da ponente e il mare raggiunge anche forza 5-6.

Da Lipari sono partiti solamente gli aliscafi della Liberty Lines alle 7 e alle 8 e la nave della Siremar alle 06:30 per Milazzo.

Nessuna partenza per le isole, i mezzi sono rimasti in porto.

