Via libera al decreto sull’aumento delle capienze: le regole per cinema, teatri, eventi sportivi e discoteche

Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che allenta ulteriormente le strette anti-Covid, riportando al 100%, in zona bianca, le capienze degli spazi culturali, in primis cinema e teatri. Le disposizioni sull’aumento dei nuovi limiti percentuali delle presenze, rispetto alla capienza delle strutture, si applicano da lunedì 11 ottobre. Il decreto prevede piena capienza per i luoghi di cultura, come cinema e teatri. Per le discoteche, il limite e’ fissato al 50% al chiuso, 75% all’aperto, per lo sport 60% al chiuso, 75% all’aperto.

Cinema e teatri

“In zona bianca, l’accesso agli spettacoli” di cinema, teatri e di intrattenimento “è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19” e “la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19“, si legge ancora.

Sport

“In zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni” sportive “è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19” e “la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 60 per cento al chiuso. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 35 per cento al chiuso“, si legge ancora.

Discoteche

Confermata l’estensione del limite di capienza delle discoteche al 50%, al chiuso e al 75%, all’aperto.

Niente distanziamento di un metro nei musei

“Non sara’ piu’ necessario rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro per i visitatori “nei musei, negli altri istituti e luoghi della cultura.

Sanzioni

“Dopo una violazione delle disposizioni” relative “alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19” a partire dalla seconda violazione, “commessa in giornata diversa” si applica “la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni”.

Possibili variazioni in base alla situazione dei contagi

“In zona bianca e gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport“.