Vulcano: apprensione e disagi tra gli abitanti per le fumarole, “il flusso di gas è alto nella zona del cono del cratere della Fossa”

Continua senza sosta il lavoro delle squadre di tecnici, tecnologi e ricercatori dell’INGV sull’isola di Vulcano.

Prosegue l’attività delle fumarole, con i vapori che, trasportati dalle folate di vento, hanno raggiunto anche alcune case, creando apprensione e disagi tra gli abitanti.

“I dati del monitoraggio indicano che il flusso di gas dalle fumarole è alto nella zona del cono del cratere della Fossa e nelle zone basse, dove è noto da tempo, i valori sono sempre anomali durante queste crisi, e cioè nell’area ex camping Sicilia e in alcuni punti nella spiaggia di Levante,” ha spiegato il direttore dell’Osservatorio Etneo dell’INGV di Catania, Stefano Branca.

Sul sito dell’INGV-Centro Monitoraggio Eolie lo scorso 19 ottobre è stato pubblicato il Bollettino Settimanale di sorveglianza vulcanica di Vulcano (relativo al periodo 11-17 ottobre 2021).

Nel report, “alla luce dei dati di monitoraggio, si evidenzia che:

1) GEOCHIMICA:

Temperatura fumarole crateriche: in lieve crescita nel versante interno di La Fossa mentre sull’orlo non si hanno segnali certi a causa dalle frequenti piogge accadute negli ultimi giorni che disturbano lo stato termico;

Flusso di CO2 in area craterica: in modesta diminuzione ma su livelli elevati di degassamento;

Flusso SO2 in area craterica: si pone su un livello elevato di degassamento

Geochimica dei gas fumarolici: l’ultimo campionamento del 12.10.2021 indica contenuti molto elevati di gas magmatici alle fumarole crateriche;

Flusso di CO2 alla base del cono di La Fossa e nell’area di Vulcano Porto: costantemente elevato nell’area di Grotta dei Palizzi ed in crescita nei siti Camping Sicilia ed alla base della Forgia Vecchia (sito Rimessa); negli altri siti non si osserva nessuna variazione significativa;

Geochimica degli acquiferi termali: continua il trend in aumento, anche se il lieve flessione, della temperatura dell’acqua nel sito Camping Sicilia mentre i valori di conducibilità sono in lieve diminuzione; nessuna variazione significativa negli altri siti monitorati;

2) GEOFISICA:

Sismicità locale: diminuzione nel tasso di accadimento degli eventi a più bassa frequenza (< 1Hz).

Sismicità regionale: nessun evento da fratturazione durante la settimana in oggetto.

Deformazioni – GNSS: I dati GNSS evidenziano che le marcate variazioni, iniziate a metà del mese di settembre, nell’ultima settimana sembrano essersi arrestate.

Deformazioni – Clinometria: la rete clinometrica mostra negli ultimi giorni un’attenuazione delle variazioni iniziate il 13 settembre.

Gravimetria: tra il 12 e il 13 ottobre 2021 sono state installate due stazioni gravimetriche in continuo. Sono mostrati i segnali acquisiti e alcune variazioni registrate“.

I possibili fenomeni attesi nel breve/medio termine sono: