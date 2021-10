World View Enterprises annuncia: “dal 2024 porteremo i turisti a 30 km sopra la superficie terrestre con un pallone stratosferico”

MeteoWeb

Probabilmente non sarà l’esperienza garantita da Jeff Bezos e Richard Branson con le rispettive Blue Origin e Virgin Galactic, ma il viaggio e la vista potrebbero comunque essere indimenticabili: World View Enterprises ha annunciato che dal 2024 darà il via a viaggi con un pallone stratosferico in grado di raggiungere un’altezza di oltre 30 km sopra la superficie terrestre.

Inoltre, un posto a bordo sarà più abbordabile rispetto alle suddette aziende spaziali: un biglietto costerà “solo” 50mila dollari (circa 43mila euro).

I viaggi della World View Enterprises, basata a Tucson, in Arizona, partiranno da 7 tra i più noti siti (naturali e non) del mondo – come il Grand Canyon, le piramidi egizie e la Grande muraglia cinese – proprio per consentire ai passeggeri di ammirarli dall’alto.

L’esperienza del turismo spaziale di World View sarà “la più conveniente, la più lunga e la più accessibile sulla Terra“, ha assicurato la società.

Ogni capsula ospiterà 8 passeggeri, più 2 membri dell’equipaggio e ogni viaggio durerà dalle 6 alle 12 ore, ma sarà preceduto da escursioni a terra per 5 giorni. Le prenotazioni sono già possibili: è sufficiente versare un deposito di 500 dollari.