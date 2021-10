Wurstel contaminati da allergene non dichiarato in etichetta: scatta il richiamo del Ministero della Salute

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato quattro avvisi di richiamo per altrettanti lotti di wurstel contaminati da un allergene non dichiarato in etichetta. Si tratta, nello specifico, di proteine del latte.

Ecco l’elenco dei lotti richiamati:

Wurstel di puro suino classico , marchio Bonazza, 4 PZ da 100g lotto n°23523 , con termine di scadenza minima il 22-12-2021;

, marchio Bonazza, 4 PZ da 100g lotto , con termine di scadenza minima il 22-12-2021; Wurstel di puro suino classico , marchio Bonazza, 3 PZ da 250g, lotto n°23523 , con termine di scadenza minima il 22-12-2021;

, marchio Bonazza, 3 PZ da 250g, lotto , con termine di scadenza minima il 22-12-2021; Wurstel di puro suino , marchio Becher, 3 PZ da 250g, lotto n°23523 , con termine di scadenza minima il 01-2022;

, marchio Becher, 3 PZ da 250g, lotto , con termine di scadenza minima il 01-2022; Wurstel di puro suino Bona Die, marchio Bonafede, 4 PZ da 100g, lotto n°23523 g, con termine di scadenza minima il 22-12-2021

Tutti i wurstel richiamati sono stati prodotti dall’azienda Bonazza Spa (IT 1145/L CE) nello stabilimento di via Triestina 185/B, a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Venezia. I consumatori allergici o intolleranti al latte sono invitati a non consumare il prodotto.