Accadde oggi: il 21 novembre 1783 nasce il volo umano

Il 21 novembre 1783 nasce il volo umano: per la prima volta nella storia una mongolfiera – opera dei due fratelli Montgolfier – si stacca da terra con due uomini a bordo e resta in aria per 26 minuti.

Il primato durerà poco: pochi giorni dopo il fisico francese Charles compirà, su di un pallone all’idrogeno di sua invenzione, un volo di oltre due ore, coprendo un tragitto di 43 km.