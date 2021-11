Acqua alta a Venezia: il Mose blocca punta di alta marea, 81 cm in città

MeteoWeb

Nuovo picco di acqua alta a Venezia questa mattina: l’attivazione del Mose prima dell’alba ha bloccato l’ingresso della marea nella città lagunare. Le barriere sono state alzate in tutte e tre le bocche di porto.

Il Centro maree ha riferito che l’acqua ha raggiunto una punta di 107 cm in mare aperto, 102 cm alle bocche di porto, con un’ora di anticipo rispetto al massimo astronomico. Grazie al Mose, in città la marea ha toccato solo 81 cm, con pochi disagi per il centro storico. Le condizioni meteo sono in netto miglioramento, anche se permane la possibilità di acqua alta, su livelli non rilevanti.

