Acqua alta a Venezia: il Mose lascia all’asciutto Piazza San Marco

Nonostante la previsione di acqua alta, Piazza San Marco a Venezia resta asciutta grazie al Mose. Alle 21.30, quando era previsto un picco di marea di 115cm sul medio mare, grazie all’innalzamento della paratoie del Mose, a punta della Salute si sono registrati non piu’ di 65cm. Una quota sufficientemente bassa da lasciare all’asciutto Piazza San Marco, uno dei punti piu’ bassi dell’intera citta’ di Venezia. A differenza di ieri sera quando, durante un picco di marea di 130cm, la piazza era finita allagata.

Va ricordato, infatti, che il Mose nasce per proteggere la laguna da maree eccezionali e non Piazza San Marco, per proteggere la quale sono invece necessari ulteriori interventi di difesa in corso di realizzazione.

L’attesa è per domani quando il fenomeno è previsto più intenso. La situazione, causa condizioni meteo, dovrebbe prolungarsi fino a venerdì 5 novembre.