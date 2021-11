Acqua alta a Venezia: stamattina massima di 96 cm, stasera previsti 115 cm. Squadre del Mose in preallarme

MeteoWeb

Persiste il fenomeno dell’acqua alta a Venezia: stamattina alle 9 si è registrata una massima di 96 cm sul medio mare che ha portato all’allagamento del 5% del centro storico e piazza San Marco punto più basso della città. In serata si attende una punta di 115 cm intorno alle 21:20.

In preallarme le squadre del Mose per il possibile sollevamento delle barriere. L’allerta acqua rimane fino a venerdì 5 novembre.

Il primo sollevamento delle paratoie del Mose non ha registrato alcun intoppo. Ieri sera, intorno alle 18, è iniziato il sollevamento di tutte le 78 paratoie delle cinque bocche di porto della laguna di Venezia per contrastare la marea di 130 cm sul medio mare prevista alle 20:45.

Le bocche di porto sono tornate navigabili intorno all’una di notte.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: