Acqua alta a Venezia: stamattina picco di marea a 110 cm, il Mose in funzione anche oggi

Il Centro maree del Comune di Venezia ha previsto per le ore 09:55 di oggi una massima di 110 cm.

In considerazione delle previsioni meteo, il Mose, il sistema di paratoie per difendere la città lagunare dal fenomeno dell’acqua alta, entrerà in funzione anche oggi. Le barriere che compongono la difesa a mare dalle alte maree si stanno attivando ib questi minuti in tutte le bocche di porto.

A Venezia permangono condizioni favorevoli al fenomeno dell’acqua alta fino a venerdì 5 Novembre.

