Allerta Meteo, il ciclone Mediterraneo Blas scatena un “mostro” di maltempo sulla Sicilia: scenario estremo per la sera-notte. Caldo anomalo in tutt’Italia

Sarà un’altra giornata di forte maltempo oggi in Sicilia, dopo quella di ieri in cui a subire i fenomeni più intensi è stato l’Agrigentino. Anche oggi forti piogge colpiranno parte della Sicilia, in particolare il settore occidentale tra Trapanese e Agrigentino e quello nordorientale, sulla fascia ionica tra Messina e Catania, a causa del Ciclone Mediterraneo Blas. Alle ore 12:30, si registrano già: 42mm di pioggia a Mazara del Vallo, 41mm a Sclafani Bagni, 37mm a Sciacca, 36mm a Contessa Entellina, 31mm a Calatafimi, 28mm ad Agrigento, 26mm a Salemi.

In questo momento, violenti temporali si trovano nel Canale di Sicilia e si stanno spostando in direzione dell’isola italiana, dove arriveranno nel pomeriggio, scaricando altri ingenti quantità di pioggia. Impressionante la mappa del CNR-ISAC che, entro le 24 di oggi, prevede picchi di 200-300mm di pioggia nel Canale di Sicilia e localmente anche nel Trapanese, con il pericolo di gravi alluvioni e dissesti.

Inoltre, per il 4° giorno consecutivo, si registrano temperature quasi estive in Sicilia e in generale sulle regioni tirreniche fino al nord della Toscana. Attualmente, si registrano: +26°C a Napoli, +25°C a Tropea, Belvedere Marittimo, Ascea, Positano, Latina, +24°C a Patti, Torregrotta, Terracina, Fondi, +23°C a Roma, Catania, Messina, Reggio Calabria, Salerno, Guidonia, Tivoli, Civitavecchia, +22°C a Grosseto, +21°C a Pisa, Viareggio e Caserta ma anche +17°C a Bassano del Grappa e +16°C a Trieste, Udine e Pordenone. Si tratta di valori eccezionali per la metà novembre e favoriti dai venti di scirocco che soffiano impetuosi sull’Italia proprio a causa del Ciclone Blas, trasportando masse di aria calda dal Nord Africa.

