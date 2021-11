MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Calabria ha diramato un’allerta meteo arancione per parte della regione per la giornata di domani, venerdì 12 novembre. In particolare, l’allerta arancione è valida per il Reggino, dove sono previste piogge diffuse e temporali isolati.

Allerta meteo gialla nel resto della regione, ad eccezione della fascia ionica di Cosentino e Crotonese.