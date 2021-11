Allerta Meteo in Calabria: allarme arancione per piogge e temporali su quasi tutta la regione domani

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Calabria ha emesso un’allerta meteo di colore arancione per quasi tutta la regione, valida per la giornata di domani, giovedì 25 novembre. In particolare, si prevedono piogge sparse sulla regione, diffuse sulla fascia ionica reggina e catanzarese, con temporali sparsi.

Il netto peggioramento delle condizioni meteo, dopo alcune giornate di sole prevalente con brevi piogge autunnali, dovrebbe portare sia un brusco calo delle temperature che pioggia, anche a carattere di violenti acquazzoni.