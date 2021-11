Allerta Meteo in Sardegna: domani piogge e temporali ma nel weekend arrivano anche freddo e neve

MeteoWeb

Previsti ancora piogge e temporali diffusi in Sardegna. La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico dalle 21 di oggi, giovedi’ 25 novembre, fino alle 22 di domani, venerdi’ 26, nell’area dell’Iglesiente e per rischio idrogeologico e idraulico su Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

“Gia’ da questa mattina sono iniziate le precipitazioni nel versante occidentale dell’isola – spiega il maresciallo Gianni Brescia dell’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu – in serata ci sara’ un’attenuazione, anche se il rischio di precipitazioni e temporali sara’ una costante dei prossimi giorni”.

Dal weekend, però, arriveranno anche freddo e neve sull’isola. I venti soffieranno moderatamente da ponente e porteranno aria fredda e già da domani, si registrera’ un primo abbassamento delle temperature: le massime passeranno da +18°C a +16°C, le minime da +10°C a +8°C. “Sabato 27 – prosegue Brescia – sara’ segnato dalla presenza di un’area depressionaria alimentata da correnti fredde atlantiche. Di giorno si registreranno brevi schiarite con possibili improvvisi rovesci e nel pomeriggio addensamenti nuvolosi. Durante la notte e nella mattinata di domenica, tempo instabile e possibili precipitazioni sul versante occidentale“. Il vento, sempre moderato da ponente, portera’ un ulteriore abbassamento delle temperature che scenderanno di altri 4/5°C, per massime di +10-11°C e minime +6-4°C. Sui rilievi e nelle zone dagli 800 metri in su e’ anche possibile qualche nevicata, ma non di forte intensita’. Il quadro climatico rimarra’ invariato almeno fino a lunedi’ 29.