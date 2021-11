Allerta Meteo in Sardegna: attese forti piogge domani

MeteoWeb

Una nuova allerta meteo è stata emanata dalla Protezione Civile regionale della Sardegna per tutta la giornata di domani. Sono attese forti piogge, in particolare sull’Iglesiente, il Campidano, il Flumendosa Flumineddu, la Gallura. L’allerta, dalle 15, è di criticità gialla per rischio idrogeologico.

“Un vortice depressionario sta interessando l’Isola con l’afflusso di correnti sud-orientali umide e instabili – spiega il primo maresciallo Marco Formicola dell’ufficio meteo dell’Aeronautica Militare – Il cielo martedì sarà nuvoloso o molto nuvoloso, con piogge nel pomeriggio sui versanti meridionali e orientali“. Nel tardo pomeriggio e in serata, ci sarà un notevole peggioramento con piogge diffuse e temporali localmente forti nei versanti orientali. “In particolare – precisa l’esperto – saranno interessate dai fenomeni l’Ogliastra, la Gallura e gran parte del Sarrabus”. I cumulati previsti potranno raggiungere i 50-70 millimetri in sei ore.

Mercoledì 10, ancora cielo nuvoloso con isolate piogge sempre sul versante orientale e una leggera intensificazione nel pomeriggio. I venti soffieranno da scirocco fino a mercoledì sera con raffiche di circa 50 chilometri orari. Da giovedì 11, i venti ruoteranno a maestrale: domenica sono previste punte di 100 chilometri all’ora. Le temperature rimarranno stazionarie fino a giovedì con massime tra i +20-23°C, per poi scendere domenica a +15-16°C.