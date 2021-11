Allerta Meteo in Sicilia: codice giallo in tutta l’isola per piogge e temporali

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16 di oggi alle ore 24 di domani, 25 novembre. Su tutta la Sicilia, per domani, è previsto un livello di allerta giallo.

“Dalle prime ore di domani, giovedì 25 novembre 2021, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, localmente elevati sui settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento”, si legge nel bollettino.