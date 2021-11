Allerta Meteo in Toscana: codice arancione per mareggiate e vento forte dalla mezzanotte

MeteoWeb

La sala operativa della Protezione Civile regionale della Toscana ha diramato un’allerta meteo arancione a partire dalla mezzanotte di oggi, 26 novembre, fino alle 12 di sabato 27 novembre per parte della costa e per le isole. Sono previsti venti di libeccio forte e mareggiate su Arcipelago, lungo la costa, in particolare quella livornese e la Versilia.

Sempre secondo il bollettino, la vigilanza gialla per il vento durerà comunque tutta la giornata di domani sabato 27 novembre fino a mezzanotte, sempre sulla costa, estendendosi sui crinali appenninici, la valle del Serchio e a sud della Toscana, nella zona di Grosseto.