Allerta Meteo in Valle d’Aosta: vento forte su tutta la regione

“L’irruzione di aria fredda e molto veloce favorirà vento forte a tutte le quote, anche in forma di föhn intenso nelle valli, con un’intensità massima questa notte”. Lo segnala il Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta, che ha emesso un bollettino di “allerta gialla” per vento forte su tutta la regione, sulla base dei dati dell’ufficio meteorologico regionale. Oltre a possibili danni e all’effetto sugli accumuli di neve, il forte vento in quota porterà a un “effetto wind-chill in montagna“, con la “sensazione di freddo aumentata per effetto del vento”.