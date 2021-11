Allerta Meteo nel Lazio: codice giallo per criticità idrogeologica

MeteoWeb

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda mattinata di domani, lunedi’ 8 novembre 2021, e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sui settori piu’ meridionali delle province di Frosinone e Latina. Per questa ragione, il Centro Funzionale Regionale ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticita’ idrogeologica su bacini costieri sud e bacino del Liri.