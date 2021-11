Allerta Meteo Piemonte: codice giallo sull’area occidentale

MeteoWeb

Sul Piemonte occidentale resta in vigore per la giornata odierna l’allerta meteo gialla per maltempo.

Il rischio di locali allagamenti, isolate frane e disagi alla viabilità riguarda le Valli di Susa, Chisone, Po, Pellice, Varaita, Maira e Stura, nelle province di Torino e Cuneo.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 100 mm di pioggia nel Cuneese, tra valli Tanaro e del Monregalese.

Secondo Arpa regionale è atteso un miglioramento dalla serata ma il tempo resterà variabile neiprossimi giorni.