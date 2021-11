Ancora allerta meteo rossa su parte della Calabria: insistono piogge, temporali e venti forti

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Calabria ha emesso una nuova allerta meteo rossa per la fascia tirrenica settentrionale: è il terzo avviso di questo tipo negli ultimi tre giorni per questa porzione della regione. L’avviso è valido per la giornata di domani, domenica 28 novembre. In particolare, “si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio di forte intensità o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e mareggiate lungo le coste esposte“, riporta il bollettino.

Prevista allerta gialla nel resto della Calabria.