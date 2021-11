Allerta Meteo, sarà una domenica di forte maltempo: arriva la prima neve a bassa quota al Centro/Sud – MAPPE e DETTAGLI

MeteoWeb

Il maltempo, come da previsioni meteo, si farà più pesante per all’ultima domenica di novembre. La saccatura fredda nordeuropea ha già affondato la sua azione verso l’Europa centro-occidentale, con asse fin sulla Spagna settentrionale e, entro la mezzanotte prossima, inizierà a irrompere anche sul Mediterraneo nordoccidentale. Nella giornata di domani, il flusso vorticoso in quota si porterà fino al Nord Italia e alla Sardegna, trascinando aria molto fredda intorno ai 5000 m, fino a -34°C, ma aria fredda inizierà a penetrare anche nei bassi strati nel corso della giornata fino a buona parte del Centro Italia.

Dunque l’instabilità, in prevalenza associata a correnti umide e perturbate occidentali richiamate dall’affondo freddo nordeuropeo, si farà decisamente più significativa, in particolare sulle regioni centro-meridionali, aree più esposte alle correnti dapprima da Ovest Sudovest, poi più direttamente da Ovest nel pomeriggio-sera.

Più in dettaglio, la mattinata di domenica vedrà, secondo le previsioni meteo, piogge e temporali forti sul Lazio centro-meridionale, sull’Abruzzo sudoccidentale, sull’Ovest Molise, sulla Campania centro-occidentale, anche sulla Sicilia meridionale. Piogge diffuse sul resto del Centro, su alta Toscana, anche sull’ovest della Sardegna e rovesci in sconfinamento verso la Puglia settentrionale e l’Ovest Lucania, anche sul Sud della Calabria.

Locali nevicate sulle Alpi centro-orientali e sul Nord della Valle d’Aosta, fino a 200/400 m, neve sul Nord Appennino tra 800 e 1.100 m; fiocchi alla medesima quota anche sui monti della Sardegna centro-occidentale. Tempo migliore sul resto dell’Italia o con addensamenti più irregolari associati a precipitazioni deboli e localizzate. Nel pomeriggio e in serata, piogge e rovesci diffusi sul Centro-Sud Appennino, sulla Toscana e poi ancora forti sulla Campania e sulla Calabria settentrionale, soprattutto su Cosentino occidentale. Rovesci e temporali sulla Sardegna, soprattutto centro-occidentale e diffusi anche sulla Sicilia, locali sulla Calabria. Altri rovesci sul Molise, sul Lazio centro-orientale, sulla Puglia centro-settentrionale e sulla Lucania, ancora localmente sui settori alpini più settentrionali e al Nord Est.

Le nevicate si abbasseranno di quota, con fiocchi possibili fino a 600/800 m sull’Appennino centro-settentrionale, localmente anche più in basso si rilievi interni della Toscana, e fiocchi in calo da 1000 m fino a 600/800 m anche sui rilievi interni della Sardegna. Fiocchi fino a bassa quota sulle Alpi di confine e soprattutto su quelle di Nordest. Allerta sulla Campania per possibili fenomeni violenti e accumuli fino a oltre 100/120 mm, specie sull’Avellinese e sul Salernitano, con rischio di locali dissesti; allerta anche sulla Calabria tirrenica centro-settentrionale, specie su cosentino, anche qui per possibili fenomeni violenti e dissesti, con accumuli fino a oltre 100/120 mm.

La temperatura calerà ovunque, ma in maniera più apprezzabile al Centro Nord e di più sui settori alpini, venti forti occidentali o nord-occidentali su tutto il Centro Sud, sui bacini tirrenici e sulle isole maggiori, forti da Sud Ovest sullo Jonio.