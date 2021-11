Allerta Meteo Sardegna: avviso di criticità per neve, vento e mareggiate

MeteoWeb

Il Servizio di Protezione Civile regionale della Sardegna ha emesso un avviso di “condizioni meteorologiche avverse” per neve, vento e mareggiate, per lunedì 29 novembre, in gran parte dell’isola.

Dalle prime ore della giornata di domani e fino alle 21 sono previste precipitazioni a carattere nevoso, con cumulati deboli o localmente moderati, sopra i 700 metri, principalmente sui rilievi della Sardegna Occidentale e Centrale. Dalle 9 sono previsti venti forti e localmente di burrasca da Nord-Ovest sulle zone costiere Settentrionali, Occidentali e Meridionali. Saranno possibili mareggiate sulle coste esposte.