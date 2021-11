Allerta Meteo Sardegna: codice giallo per la Gallura fino a domani

MeteoWeb

Nuova allerta meteo in Sardegna.

La Protezione Civile regionale ha pubblicato un avviso di criticità per rischio idrogeologico (criticità ordinaria, codice giallo) per l’area Flumendosa-Flumineddu e per la Gallura, dove questa notte si è abbattuto un nubifragio che ha allagato strade e case.

L’allerta è valida dalle 14 di oggi e fino al pomeriggio di domani.