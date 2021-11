Allerta Meteo Sardegna: criticità gialla fino a mezzanotte per rischio idraulico e idrogeologico

MeteoWeb

E’ stata prorogata sino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 10 novembre, ma declassata da arancione a gialla, l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale. In particolare, l’avviso di criticità ordinaria per rischio idrogeologico riguarda l’area dell’Iglesiente, mentre la criticità ordinaria per rischio idraulico e idrogeologico riguarda le zone di Campidano, Flumendosa Flumineddu e Gallura.