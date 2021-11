Allerta Meteo Sardegna: oggi codice giallo fino a mezzanotte

MeteoWeb

La Protezione civile regionale della Sardegna ha diramato una nuova allerta meteo, codice giallo (criticità ordinaria): l’avviso è valido dalle 14 fino alla mezzanotte di oggi, per rischio idraulico nel Campidano e anche per rischio idrogeologico nelle aree del Flumendosa Flumineddu e in Gallura.

Quello odierno è il 4° giorno di allerta nell’Isola.