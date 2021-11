Allerta Meteo in Campania: domani scuole chiuse a Pozzuoli

MeteoWeb

In considerazione dell’allerta meteo di colore arancione emanata dalla Protezione civile della Regione Campania, domani, mercoledì 3 novembre, le scuole resteranno chiuse a Pozzuoli. Chiusi anche parchi e cimitero.

Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, infatti, ha disposto che nella giornata di domani resteranno chiuse in via precauzionale tutte le scuole di ogni ordine e grado, così come il cimitero comunale, la pista ciclabile di Monterusciello e i parchi pubblici cittadini (Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco urbano di via Vecchia delle Vigne).