Allerta Meteo Toscana: vento forte in arrivo, codice giallo fino a domani

La sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’allerta meteo codice giallo per vento, valida a partire da stasera 8 novembre alle ore 21 fino alla mezzanotte di domani martedì 9 novembre.

Sono attesi venti sostenuti in arrivo da nord est, da stasera fino a domani, con forti raffiche sulle pianure settentrionali, in particolare allo sbocco delle vallate appenniniche in Toscana. La vigilanza riguarda le province di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato.