Allerta Meteo “Rossa” e “Arancione”, venerdì 26 novembre scuole chiuse in molti comuni: l’ELENCO aggiornato in diretta

MeteoWeb

A seguito dell’allerta meteo rossa emanata dalla Protezione Civile per alcuni settori della Calabria, e dell’allerta arancione diramata invece per altri settori meridionali, tra cui parte della Campania, per domani, venerdì 26 novembre, alcuni comuni hanno deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado.

Di seguito l’elenco aggiornato in tempo reale con i Comuni che hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici per maltempo nella giornata di domani, venerdì 26 novembre 2021:

CAMPANIA

Nocera Inferiore e Superiore (Salerno)

(Salerno) Angri (Salerno)

(Salerno) Sarno (Salerno)

(Salerno) Castel San Giorgio (Salerno)

(Salerno) Roccapiemonte (Salerno)

(Salerno) Pagani (Salerno)

(Salerno) Siano (Salerno)

(Salerno) Scafati (Salerno)

CALABRIA