Alluvione Genova: 10 anni dopo la città ricorda la sua ferita, “ricorderemo sempre quello che è successo”

“Ricorderemo sempre quello che è successo. Genova non dimentica le vittime“: lo ha affermato oggi il sindaco di Genova, Marco Bucci, a margine della cerimonia di commemorazione per il 10° anniversario dell’alluvione del 4 novembre 2011, in cui persero la vita 6 persone. “Da quel giorno – ha proseguito Bucci – sono cambiate moltissime cose. Abbiamo fatto notevoli passi avanti nella procedura di gestione delle allerte meteo, che è ora probabilmente la migliore d’Italia e d’Europa. Adesso bisogna mettere in sicurezza anche i rivi laterali del torrente Bisagno, sei dei quali sono stati già messi a posto. I fondi ci sono e quindi dovremmo riuscire a metterli tutti in sicurezza“.

La furia combinata della pioggia e del rio Fereggiano, assieme alla piena del Bisagno, 10 anni fa ha travolto le sorelline Janissa e Gioia di 1 e 8 anni, insieme alla loro mamma Shpresa Djala, 28 anni, poi Serena Costa di 19 anni, Angela Chiaramonte di 40 anni, ed Evelina Pietranera di 50 anni.

Oggi istituzioni, familiari delle 6 vittime, ex compagni di classe e amici di Gioia e di Serena hanno ricordato la tragedia davanti all’Istituto Comprensivo Statale “Marassi”. Dopo il ricordo davanti alla scuola, il corteo è confluito tra via Fereggiano e corso De Stefanis, dove sono state deposte le corone di fiori sotto la targa che dal 2012 riporta i nomi delle vittime.