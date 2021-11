Affascinante e misterioso ritrovamento archeologico in Sicilia: scoperta un’antica tomba a Mascali

MeteoWeb

Un sepolcro contenente ossa è stato rivenuto nell’area antistante la chiesa di S. Maria Annunziata, nel comune di Mascali, nel catanese, durante i lavori eseguiti dalla Open Fiber per la realizzazione di un pozzetto funzionale alla realizzazione di opere per la posa della fibra ottica. La tomba risulta fortemente danneggiata dai lavori per la posa in opera di una condotta per il deflusso delle acque realizzata, presumibilmente, fra il 1970 e il 1980. Dello scheletro, che è adagiato sulla terra, senza alcuna struttura tombale o copertura, resta in posizione solo la parte inferiore del corpo, da un frammento del bacino fino ai piedi.

“Il rinvenimento, effettuato nell’ambito dell’attività di sorveglianza da parte della Soprintendenza di Catania, dimostra ancora una volta – sottolinea l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà – come il sottosuolo sia ricco di testimonianze storiche e che azioni di questo sono possibili grazie alla sempre più proficua collaborazione tra pubblico e privato che ha già assicurato numerosi altri importanti ritrovamenti. Fra questi, solo nel periodo più recente, la necropoli di via Di Bartolo a Gela che è stata musealizzata, le tombe del IV a.C. a Marsala, un tratto della celebre via Catina-Thermae a Caltavuturo, per citare solo i casi più significativi”.

Per ora, anche analizzando il contesto, non vi sono indicazioni che possano permettere la datazione della sepoltura: sono stati ritrovati solo un frammento di tegola con striature e una medaglietta molto corrosa che, senza un intervento di pulitura, risulta illeggibile. La tomba ‘misteriosa’ si colloca in un’area di grande importanza archeologica per la presenza della basilica paleocristiana (V-VIII secolo d.C.) nella zona esterna a nord della chiesa di Santa Maria Annunziata la cui prima impostazione, a sua volta, sembra risalire ad età medievale oltre che per il rinvenimento, nel corso degli ultimi due secoli, di altre sepolture.

Secondo fonti locali, infatti, già nell’Ottocento i residenti riferivano del ritrovamento di numerose tombe nella medesima zona; nel 1982, durante gli scavi per la realizzazione di un’abitazione privata nelle vicinanze, furono effettuati saggi di scavo che fecero riemergere altre due sepolture datate fra la fine del VI e la metà del VII secolo d.C.; nel 2012, in occasione degli scavi archeologici effettuati dalla Soprintendenza per i beni culturali di Catania e che portarono alla scoperta della basilica paleocristiana, nell’abside della chiesa della Nunziatella furono individuate altre tre sepolture ed una quarta nell’abside della basilica, anch’esse prive di muretti di protezione e di copertura, databili tra il XIII ed il XIV secolo.

“Le attività di scavo, dirette dall’archeologa Angela Merendino, sotto il coordinamento della Soprintendenza di Catania – spiega la Soprintendente, Donatella Aprile – sono state svolte in massima sinergia con la Open Fiber e la scrupolosa attenzione nello svolgimento delle operazioni di individuazione e recupero ha consentito la realizzazione delle opere di posa della fibra ottica garantendo la salvaguardia dei resti archeologici che saranno fotografati, rilevati e rimossi per essere trasportati negli Uffici della Soprintendenza dove sarà possibile procedere al loro studio, anche dal punto di vista antropologico”.