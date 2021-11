Astronomia, cosa c’è in cielo stasera? Protagonista il terzetto Luna-Giove-Saturno

MeteoWeb

Stasera un suggestivo incontro ci attende nella costellazione del Capricorno.

Protagonisti 3 astri: la Luna al Primo Quarto, Giove e Saturno,

raggruppati e ben visibili poco dopo il tramonto del Sole a Sud e in seguito a Sud-Ovest.

Per quanto riguarda in generale l’osservabilità dei pianeti del Sistema Solare nel mese di Novembre, Mercurio si può scorgere prima dell’alba, sul cielo orientale. Venere tramonta quasi 3 ore dopo il Sole, ed è ben visibile nelle prime ore serali. Marte si può ammirare al mattino, tra le luci dell’alba, sull’orizzonte orientale. Giove è visibile poco dopo il tramonto del Sole a Sud e in seguito a Sud-Ovest. Saturno è in condizioni di osservabilità simili a Giove, ma tramonta un’ora e mezza prima. Urano è osservabile (per mezzo di telescopio) per l’intera notte, prima a Est, poi culmina a Sud. Nettuno si può ammirare (per mezzo di telescopio) nel corso della prima parte della notte, prima al culmine in direzione Sud, poi vicino all’orizzonte occidentale.

Quali costellazioni potremo ammirare nel cielo di Novembre?

Allo zenit, o in prossimità, scorgiamo Pegaso, Andromeda e Perseo. Spostandoci verso il Polo Nord Celeste ammiriamo Cassiopea. A Nord troviamo immancabilmente l’Orsa Maggiore e l’Orsa Minore, con la Stella Polare che indica il Nord

A ovest possiamo ancora scorgere il Triangolo Estivo (Altair nell’Aquila, Vega nella Lira e Deneb nel Cigno). A nordovest troviamo Ercole, lungo la fascia zodiacale il Capricorno e l’Acquario. Spostando lo sguardo verso sud, ammiriamo Ariete e Pesci.

A est iniziamo a vedere le protagoniste del cielo invernale: Gemelli, Toro, Cancro, Leone.

A sudest risplende Orione.