Battesimo ai Caraibi per MSC Seashore, la nave più grande e avanzata mai costruita in Italia

MSC Crociere, il terzo brand crocieristico al mondo, leader in Italia, Mediterraneo, Sud America, Sud Africa e Paesi del Golfo, ha celebrato il Battesimo della sua nuova ammiraglia, MSC Seashore, presso la Ocean Cay MSC Marine Reserve, l’isola privata alle Bahamas trasformata da ex-sito industriale per l’estrazione della sabbia a paradiso tropicale incontaminato riservato agli ospiti della Compagnia.

Madrina dell’evento è stata ancora una volta Sophia Loren, icona di italianità e tra le più grandi attrici della storia del cinema internazionale, che ha già tenuto a battesimo ben 16 navi di MSC Crociere su un totale di 19 che oggi compongono la flotta.

Dopo aver navigato nel Mediterraneo durante la stagione estiva, per l’inverno MSC Seashore è stata posizionata ai Caraibi, svolgendo così il ruolo di ambasciatrice del “Made in Italy” nel principale mercato crocieristico al mondo che ha in Miami il suo porto principale. Realizzata da Fincantieri, la nuova ammiraglia è infatti la nave più grande e tecnologicamente avanzata mai costruita in Italia, anche sotto il profilo ambientale. L’ultima nata in casa MSC ha richiesto, da parte della Compagnia, un investimento pari a circa 1 miliardo di euro che ha generato una ricaduta sull’economia italiana superiore a 4 miliardi, assicurando nel contempo oltre 4.000 posti di lavoro per gli oltre 2 anni della sua costruzione.

Sempre a Miami, e ancora all’insegna della presenza italiana nel principale hub crocieristico mondiale, MSC sta per iniziare la costruzione di un nuovo e avveniristico terminal crociere, realizzato anch’esso da Fincantieri, per un investimento complessivo pari a circa 350 milioni di euro. Il nuovo terminal, che verrà completato entro dicembre 2023, potrà servire contemporaneamente fino a tre navi di ultima generazione, gestendo il transito di 36.000 crocieristi al giorno.

La cerimonia di Battesimo ha visto la presenza di numerose star internazionali e di ospiti provenienti da tutto il mondo che hanno potuto così sperimentare tutto ciò che questa nuova nave ricca di glamour e la splendida isola privata sono in grado di offrire, tra cui intrattenimento e attività di bordo senza fine e un’incredibile varietà di bar e ristoranti. I festeggiamenti della serata si sono svolti sia a bordo sia sull’isola, ove la nave è rimasta ormeggiata tutta la notte, e hanno visto lo svolgimento di un’elegante cena di gala e l’intrattenimento dal vivo di Nile Rodgers, tre volte vincitore del Grammy Award e membro della Rock and Roll Hall of Fame, accompagnato dalla sua band Chic.

Il battesimo di MSC Seashore è stato anche l’occasione per inaugurare ufficialmente Ocean Cay MSC Marine Reserve, l’isola privata che ha accolto i primi ospiti a dicembre 2019 per poi chiudere temporaneamente a causa della pandemia. A Ocean Cay ha avuto luogo anche la posa della prima pietra del Marine Conservation Center di MSC Foundation, un centro che comprende un laboratorio e i vivai per i coralli. Il rispristino delle barriere coralline delle Bahamas è una parte fondamentale del Super Coral Program della Fondazione, un’iniziativa che mira a ripristinare le barriere riportandole a nuova vita grazie alla propagazione di specie e varietà di corallo super resistente capace di aumentare la resilienza delle barriere. Questo lavoro verrà realizzato in collaborazione con l’Università di Miami Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science e Nova Southeastern University (Florida).

Concluso l’evento, MSC Seashore – la nave più nuova e più innovativa che sarà schierata da PortMiami nella prossima stagione – ha iniziato la sua crociera inaugurale di 7 notti dando avvio alla stagione negli Stati Uniti il 20 novembre.

MSC SEASHORE

MSC Seashore è la prima nave della classe Seaside EVO di MSC Crociere, rinomata per il suo design innovativo e le caratteristiche glamour, è stata pensata per far sentire i passeggeri a profondo contatto con il mare. Questa classe di navi rappresenta un’evoluzione della pionieristica classe Seaside, progettata ispirandosi allo stile dei condomini affacciati sulla spiaggia di Miami. Il 65% delle aree comuni è stato ripensato per migliorare e arricchire l’esperienza degli ospiti, MSC Seashore offre una varietà di nuovi spazi, nuove esperienze e dotazioni di bordo per tutti gli ospiti. La nave offre anche alcuni degli spazi esterni più ampi di qualsiasi nave della flotta che si estendono per 13 mila metri quadrati, permettendo ai passeggeri di approfittare di grandi spazi all’aperto rilassandosi a bordo piscina, sorseggiando un cocktail rinfrescante in uno dei bar, rilassandosi in una vasca idromassaggio spumeggiante o semplicemente godendosi il sole e la brezza dal balcone della loro cabina.

Le caratteristiche salienti della nuova ammiraglia di MSC Crociere sono:

Il più grande e lussuoso MSC Yacht Club della flotta – l’innovativo concetto “nave nella nave” che offre agli ospiti un’esperienza di crociera all-inclusive di alto livello con servizi privati e servizio di maggiordomo 24 ore su 24.

– l’innovativo concetto “nave nella nave” che offre agli ospiti un’esperienza di crociera all-inclusive di alto livello con servizi privati e servizio di maggiordomo 24 ore su 24. 11 diverse tipologie di cabine e suite con balcone , comprese le ambite suite di poppa, 50 suite terrazzate con ampio balcone e 32 diverse suite con vasche idromassaggio private situate all’aperto.

, comprese le ambite suite di poppa, 50 suite terrazzate con ampio balcone e 32 diverse suite con vasche idromassaggio private situate all’aperto. Ci sono sei piscine spettacolari , tra cui un nuovo parco acquatico interattivo a tema Pirate Cove e una nuova spettacolare Infinity Pool a poppa, oltre a due vasche idromassaggio a sfioro.

, tra cui un nuovo parco acquatico interattivo a tema Pirate Cove e una nuova spettacolare Infinity Pool a poppa, oltre a due vasche idromassaggio a sfioro. Cinque ristoranti di specialità nella ridisegnata Chef’s Court sul ponte 8 con due eleganti bar ed in più la possibilità di cenare all’aperto presso The Butcher’s Cut, la steakhouse firmata MSC Crociere, situata sulla splendida passeggiata lungomare.

sul ponte 8 con due eleganti bar ed in più la possibilità di cenare all’aperto presso The Butcher’s Cut, la steakhouse firmata MSC Crociere, situata sulla splendida passeggiata lungomare. L’esclusivo Solarium Top 19 per gli ospiti dell’esperienza Aurea con la sua elegante area lounge all’aperto e il bar.

per gli ospiti dell’esperienza Aurea con la sua elegante area lounge all’aperto e il bar. L’area kids più grande della flotta, con oltre 700 metri quadrati di spazio dedicato, è ispirata al tema dello spazio e dell’esplorazione planetaria.

di spazio dedicato, è ispirata al tema dello spazio e dell’esplorazione planetaria. Le opzioni di intrattenimento, dal teatro principale alla discoteca high-tech, al più grande casinò di oltre mille metri quadrati , fino agli sport bar, offrono esperienze uniche per ogni tipo di viaggiatore.

, fino agli sport bar, offrono esperienze uniche per ogni tipo di viaggiatore. La prima nave da crociera al mondo a disporre del nuovo sistema di sanificazione dell’aria ‘Safe Air’ sviluppato da Fincantieri che utilizza la tecnologia delle lampade UV-C per eliminare il 99% dei virus e dei batteri, così come il 100% di aria fresca senza ricircolo per garantire aria pulita e sicura per gli ospiti e l’equipaggio.

MSC Seashore sarà la terza nave di MSC Crociere con base negli Stati Uniti e offrirà una gamma di crociere di diversa durata, da quelle di 5 notti a quelle regolari di 7 notti, fino a quelle più lunghe di 16 notti. Con l’arrivo di MSC Seashore, MSC Meraviglia si sposterà a Port Canaveral per il resto della stagione e MSC Divina si sposterà a PortMiami. Per l’estate 2022, MSC Seashore rimarrà a Miami.

LE PIÙ MODERNE TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE

Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale di MSC Crociere tra cui il raggiungimento delle zero emissioni di gas serra delle sue operazioni marittime entro il 2050, MSC Seashore dispone delle più recenti tecnologie ambientali, tra cui sistemi ibridi di pulizia dei gas di scarico (EGCS) e sistemi all’avanguardia di riduzione catalitica selettiva (SCR) che consentono la riduzione del 98% delle emissioni di ossido di zolfo (SOx) e del 90% delle emissioni di ossido di azoto (NOx). I suoi sistemi di trattamento delle acque reflue sono stati progettati in linea con la risoluzione MEPC 227(64) dell’Organizzazione Marittima Internazionale e raggiungono standard di purificazione superiori alla maggior parte degli impianti di trattamento delle acque reflue presenti a terra. La nuova ammiraglia è anche dotata del sistema per ricevere energia elettrica da terra, che le permette di connettersi alle reti elettriche locali durante l’ormeggio nei porti dove questa infrastruttura è disponibile.

OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE – UNA DESTINAZIONE PLURIPREMIATA

Ocean Cay MSC Marine Reserve è l’isola privata della compagnia che ha aperto alla fine del 2019. Da ex sito industriale per l’estrazione di sabbia, oggi è stata riportata alle condizioni originarie tornando ad essere un’isola incontaminata grazie anche al ripristino dei coralli e all’attuazione di altri programmi di conservazione e di educazione ambientale.

Per inserirsi in armonia con l’ecosistema locale attorno all’isola si estende una riserva marina per 64 miglia quadrate. Ocean Cay MSC Marine Reserve è dedicata al ripristino delle risorse marine e alla continua conservazione della vita marina, un segno tangibile dell’impegno di MSC Crociere nei confronti dell’ambiente.

Ocean Cay MSC Marine Reserve è però anche un angolo di paradiso per i suoi ospiti ai quali offre spiagge di sabbia bianca con sdraio, ombrelloni e cabanas per godersi una giornata di relax immersi nello spirito vibrante delle Bahamas e circondati dall’azzurro delle acque cristalline.

Oltre alla spiaggia, ci sono molti modi per approfittare al meglio della giornata sull’isola. Gli ospiti possono cimentarsi negli sport acquatici o altre attività parte del programma di escursioni a terra, passeggiare per i negozi per un souvenir unico, approfittare di un sontuoso trattamento termale, o ancora bere un cocktail o mangiare un boccone in uno dei diversi bar e punti di ristoro intorno all’isola. Visto che le navi attraccano direttamente sull’isola, gli ospiti possono facilmente risalire a bordo a loro piacimento e tornare la sera per godersi i festeggiamenti notturni, tra cui una tradizionale parata bahamiana Junkanoo, una festa sulla spiaggia con DJ set e uno splendido spettacolo di luci dal Faro.

Tutte le navi MSC Crociere in partenza da Port Miami e Port Canaveral fanno scalo a Ocean Cay e spesso rimarranno sull’isola fino a tarda sera o anche durante la notte, dando agli ospiti tutto il tempo per scoprire tutto ciò che l’isola ha da offrire.