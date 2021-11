Regno Unito, bufera di neve sul “Turf Moor”, rinviata Burnley-Tottenham di Premier League [FOTO]

MeteoWeb

A causa di una fitta nevicata è stato rinviato il match Burnley–Tottenham, valido per la 13ª giornata di Premier League.

La neve caduta abbondante sul “Turf Moor” di Burnley a meno di un’ora dal fischio d’inizio ha reso impraticabile il campo impedendo lo svolgimento regolare della partita, come ha confermato il Tottenham in una nota.