Burioni: “i figli sono maligni amplificatori biologici”. Maria Giovanna Maglie: “è da ricovero coatto”

“I figli sono gioie, felicità, etc, ma anche maligni amplificatori biologici che si infettano con virus per loro quasi innocui, li replicano potenziandoli logaritmicamente e infine li trasmettono con atroci conseguenze per l’organismo di un adulto“: è l’ultimo tweet di Roberto Burioni, sempre più lanciato sui social network alla disperata ricerca di far parlare di sé forse per conquistare una candidatura al parlamento. Ma stavolta, con il riferimento ai bambini come “maligni amplificatori biologici”, ha davvero esagerato e ne è nato un polverone che su twitter ha travolto il medico e opinionista.

La replica più dura è stata quella della nota giornalista Maria Giovanna Maglie che ha commentato: “Questo è veramente da ricovero coatto. Mai sentito qualcosa di così ignobile“.