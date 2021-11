Caldo, lo scirocco infuoca l’Italia con temperature senza precedenti: +27°C a Roma e Napoli, stravolti tutti i record storici

MeteoWeb

L’Italia sta vivendo una Domenica di inizio Novembre incredibile sotto il profilo meteorologico: in gran parte del Paese, infatti, fa caldissimo come se fossimo tornati in estate, e in molte località le temperature hanno battuto il record storico di caldo del mese di Novembre. Significa che mai, nella storia, aveva fatto così caldo in questo periodo dell’anno. L’anomalia meteorologica di queste ore è provocata da un’ondata di scirocco che porta sull’Italia masse d’aria molto calde provenienti dal cuore del Sahara lungo il bordo orientale di un centro di bassa pressione posizionato nel Mediterraneo occidentale, tra la Sardegna e le isole Baleari. Se ieri questo caldo era confinato al Sud, dove le temperature erano già particolarmente elevate mentre al Nord faceva ancora freddo, oggi anche nell’Italia settentrionale la colonnina di mercurio ha raggiunto valori elevati seppur non esagerati con +16°C a Trieste, +15°C a Milano e Udine, +14°C a Torino, Venezia, Brescia e Verona. I valori più estremi si rilevano al Centro/Sud dove, tra le principali città, segnaliamo una temperatura massima di +28°C a Palermo, Reggio Calabria e Salerno, +27°C a Roma, Napoli, Latina e Siracusa, +25°C a Viterbo, Civitavecchia ed Agrigento, +24°C a Messina, Frosinone e Caserta, +23°C a Catania e Olbia, e anche in Liguria con +23°C a Sanremo, +22°C a Imperia, +21°C a Rapallo.

Clamorosi i dati di Roma e Napoli, che hanno battuto il loro precedente record storico di caldo mensile che per Novembre oscillava, in base alle varie stazioni meteo delle due città, tra +25 e +26°C.

Ma oltre alle principali città, sono tantissime le località del Centro/Sud in cui la temperatura ha raggiunto valori estivi. Tra queste, segnaliamo: +31°C a Piraino (Messina), +30°C a Lascari (Palermo) ed Acquedolci (Messina), +29°C a Pompei (Napoli), Marigliano (Napoli), Cetara (Salerno), Patti (Messina) ed Ascea (Salerno), +28°C a Tropea (Vibo Valentia), Belvedere Marittimo (Cosenza), Ercolano (Napoli), Agropoli (Salerno), Vietri sul Mare (Salerno), Positano (Salerno), Controne (Salerno), Postiglione (Salerno), Nola (Napoli), Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) e Torregrotta (Messina), +27°C a Fondi (Latina), Piedimonte San Germano (Frosinone), Scilla (Reggio Calabria), Paola (Cosenza) e Vallo della Lucania (Salerno), +26°C a Guidonia (Roma), Frascati (Roma), Priverno (Latina), Sabaudia (Latina), Terracina (Latina), Cetraro (Cosenza), Martirano (Catanzaro), Rosarno (Reggio Calabria), Castelluccio Inferiore (Potenza) e Tuglie (Lecce), +25°C a Tivoli (Roma), Ladispoli (Roma), Sora (Frosinone), Taurisano (Lecce), Supersano (Lecce), Aversa (Caserta) e Santa Maria Capua Vetere (Caserta).