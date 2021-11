I cambiamenti climatici stanno accelerando una delle correnti oceaniche più forti del mondo: lo studio

MeteoWeb

La Corrente Circumpolare Antartica (ACC) è l’unica corrente oceanica che circumnaviga il pianeta ed una delle correnti piu’ forti del mondo. Un nuovo studio, condotto dagli scienziati dell’Universita’ della California a San Diego e pubblicato sulla rivista Nature Climate Change, svela per la prima volta come i cambiamenti climatici stanno influenzando la ACC.

Sfruttando una serie di registrazioni ed osservazioni decennali, il team, che rappresenta il progetto Southern Ocean Carbon and Climate Observations and Modeling (SOCCOM), ha dimostrato che la ACC sta accelerando. I ricercatori della Scripps Institution of Oceanography della UC San Diego, del Woods Hole Oceanographic Institution, della Chinese Academy of Sciences e della UC Riverside hanno utilizzato misurazioni satellitari dell’altezza della superficie del mare e dati raccolti dalla rete globale di galleggianti oceanici, chiamata Argo, per rilevare una tendenza ad accelerare dello strato superiore dell’Oceano Meridionale, qualcosa di cui non ci si era resi conto fino ad ora.

“Sia dalle osservazioni che dai modelli, scopriamo che il cambiamento di calore oceanico sta causando la significativa accelerazione della corrente oceanica rilevata negli ultimi decenni“, ha dichiarato Jia-Rui Shi, ex studente di dottorato presso lo Scripps Oceanography e attualmente ricercatore post-doc presso il Woods Hole Oceanographic Institution.

“L’ACC e’ principalmente guidata dal vento, ma mostriamo che i cambiamenti nella sua velocita’ sono sorprendentemente dovuti principalmente ai cambiamenti nel gradiente di calore“, ha affermato la coautrice Lynne Talley, oceanografa fisica presso lo Scripps Oceanography. Gli autori hanno affermato che e’ anche probabile che la velocita’ della corrente aumentera’ ancora di piu’, poiche’ l’Oceano Antartico continua ad assorbire calore dal riscaldamento globale indotto dall’uomo.