Cambiamenti climatici, sviluppata una regola empirica generale per proteggere, gestire e poi ripristinare i terreni. Lo studio

Rimane poco tempo e poche risorse per contenere la crisi climatica. Le soluzioni climatiche naturali rappresentano opzioni promettenti per proteggere, gestire e ripristinare le terre naturali per un’ulteriore mitigazione del clima, ma differiscono per l’entità e l’immediatezza del potenziale di mitigazione, nonché il rapporto costo-efficacia e i co-benefici che offrono. Una equipe di ricercatori statunitensi ha pubblicato su Nature uno studio nel quale vengono presi in esame questi quattro criteri per proporre una regola empirica generale per proteggere, gestire e poi ripristinare i terreni. Si tratta di una serie di ‘regole’ che offrono un processo decisionale quadro per gli attori del settore pubblico e privato per ottimizzare l’efficacia delle soluzioni climatiche naturali in un ambiente nel quale le risorse sono limitate e il tempo è breve.

Innanzitutto, spiegano gli autori, abbiamo bisogno di riduzioni drastiche delle emissioni per evitare i peggiori effetti del cambiamento climatico. Ridurre le emissioni di combustibili fossili è l’azione più critica, ma le soluzioni climatiche naturali (NCS) possono contribuire a raggiungere questo obiettivo. Questi ultimi sono “aggiuntivi” azioni di custodia del territorio che catturano o riducono i gas serra (GHG) proteggendo gli ecosistemi esistenti, migliorando le gestione di terreni lavorabili o ripristino di ecosistemi naturali. A differenza delle tecnologie emergenti, come la cattura diretta del carbonio nell’aria diossido (CO2), le NCS sono spesso a basso costo, più facilmente disponibili e possono migliorare la qualità dell’aria, del suolo e dell’acqua.

Qui – raccontano ancora i ricercatori – proponiamo la “gerarchia NCS” come quadro per il settore pubblico e per i decisori del settore privato che suggerisce di prendere in considerazione NCS relative alla protezione, al miglioramento della gestione e poi al ripristino quando si dà priorità tra diverse NCS. Nonostante la necessità di effettuare questo tipo di analisi e le recenti indicazioni di un aumento degli investimenti in NCS per rispondere all’urgenza del cambiamento climatico, numerosi vincoli di risorse impediscono di agire come sarebbe opportuno e i decisori devono scegliere tra le opzioni.

Nello studio pubblicato su Nature viene proposta una gerarchia generale basata su quattro criteri principali: l’entità e l’immediatezza del potenziale di mitigazione, il rapporto costo-efficacia e i co-benefici. Le priorità a livello nazionale e locale dipendono dal contesto (ad esempio, biofisico, politico, istituzionale, fattori economici e socio-culturali). La gerarchia della biodiversità originale ha evidenziato diverse sfide chiave. Questi includevano la selezione di un appropriata metrica della biodiversità, che dimostra l’equivalenza tra perdite e guadagni di biodiversità.

In conclusione, per i ricercatori la prevenzione del catastrofico riscaldamento climatico richiederà una trasformazione radicale in tutti i settori: energia, industria, trasporti e terra. Le NCS non sostituiscono o ritardano la profonda decarbonizzazione necessaria per raggiungere l’obiettivo dell’accordo di Parigi 2015 per mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto di 2 °C. Tuttavia, rappresentano una promessa, un insieme di opzioni per limitare la crisi climatica e anche aiutare a conservare le biodiversità. Anche se ci sono molte ragioni per cui i decisori possono scegliere di adottare diverse priorità e diversi schemi d’azione, tenendo in considerazione la gerarchia NCS, si riuscirà a far sì che questa azioni raggiungano il loro massimo potenziale.