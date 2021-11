Carabiniere contro il Green Pass: “Abbiamo giurato sulla Costituzione, ma ne viola almeno 10 articoli”

MeteoWeb

Il carabiniere sindacalista Antonio Nicolosi, ha esternato pubblicamente le proprie perplessità in merito al Green Pass. Nicolosi, esattamente come i suoi colleghi, ha il dovere di controllare eventuali violazioni all’obbligo di Green Pass da parte dei cittadini, ma i dubbi e le remore in merito sono tante e lo dice pubblicamente, in onda su La7 a “L’Aria Che Tira”. “Noi siamo contrari al Green Pass per una linea di principio. Abbiamo giurato sulla Costituzione ma questo certificato verde viola almeno 10 articoli della Costituzione”. Il carabiniere sindacalista, segretario generale Unarma, ha specificato di non essere “contrario al vaccino, ho già due dosi e martedì farò la terza“, ma allo stesso tempo ha precisato di avere paura “come penso gran parte dei tanti cittadini che non si vaccinano. La questione Green Pass è altra cosa, però, e a nostro avviso non è costituzionale, avendo giurato sulla Costituzione noi la conosciamo bene”.