Cercatore di funghi disperso in Aspromonte: trovato senza vita

Un uomo di 63 anni, G. A., era disperso da ieri mattina in Aspromonte. Era uscito in cerca di funghi e non aveva più fatto rientro a casa. Purtroppo oggi è stato ritrovato senza vita. “Il corpo dell’uomo è stato trovato da una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Sono in corso le attività di Polizia Giudiziaria. Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria si unisce al dolore della famiglia”, si legge in un comunicato.

L’uomo si era allontanato con una Fiat Multipla targata CA214MX e tramite GPS assicurativo, l’auto è stata trovata in zona Mammola Casermetta Barvi. Il cellulare del 63enne risultava libero ma non rispondeva, questo aveva già fatto presupporre una vicenda dal triste epilogo.