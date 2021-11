Ciclone Blas, maltempo in Sicilia: esondano torrenti nel Messinese, chiusa la Statale Orientale Sicula

MeteoWeb

La strada statale 114 Orientale Sicula è stata provvisoriamente chiusa al traffico nei comuni di Alì Terme e Sant’Alessio Siculo, nel Messinese, a causa dell’innalzamento del livello delle acque dei torrenti Agrò e Fiumedinisi, che ha causato l’allagamento delle passerelle provvisorie. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, il cui itinerario alternativo è costituito dall’autostrada A18.

All’origine della fase di maltempo in atto in Sicilia vi è ancora il Ciclone Blas, persistentemente collocato con minimo depressionario in prossimità delle Baleari.

