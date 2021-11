Clima, il Col. Ernani: “ottobre 2021 al 4° posto dei più freddi in Italia, 4 mesi con record di freddo da gennaio 2020”

MeteoWeb

In questi ultimi 32 anni, non si era mai verificato che, dopo la registrazione di un record assoluto di freddo, seguisse poi, l’anno successivo un ulteriore record. Un evento termico così ravvicinato impone una riflessione. C’è da precisare tuttavia che se si esaminano i dati dal 1990 al 2021, soprattutto quelli relativi ai primi 8 anni (1990/1997), si possono contare ben altri 7 casi analoghi. E ancora. Dall’analisi dei dati termici degli ultimi 20 mesi (gennaio 2020/ottobre 2021) emerge inoltre un fatto insolito, per un intervallo di tempo così ristretto, nel quale si sono infatti verificati ben 4 mesi (giugno 2020 temp. +21,00°C, ottobre 2020 temp. +14,75°C, aprile 2021 temp. +11,85°C, ottobre 2021 temp. +15,14°C ) di record di freddo. Sono eventi termici, questi ultimi, che molto collidono con la vulgata corrente, secondo la quale il nostro pianeta si avvierebbe invece verso un riscaldamento globale. Come si possono conciliare quindi queste 2 situazioni, apertamente in conflitto tra loro?

Ma torniamo ora all’analisi del mese. Questo, come già detto, con +15,14°C va ad occupare la 4ª posizione. Il primato è dell’ottobre 2021 con +14,75°C seguìto al 2° posto dal 2003 con 15,01°C. Per trovare quello più caldo in assoluto bisogna andare al 2001 con +18,14°C.

Chiudiamo con un ultimo appunto: questi 10 mesi del 2021, risultano relativamente più freddi di -0,26°C rispetto all’analogo periodo del 2020. Conclusione! Se i due mesi restanti dovessero mantenere la tendenza già in atto, il 2021 potrebbe rivelarsi il più freddo dopo 11 anni (anno 2010, temperatura +14,69°C), attestandosi forse poco sopra i +15,00°C.

Col. Paolo Ernani, meteorologo