Clima: la COP27 si terrà al Sharm El-Sheikh

La Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2022 (COP27) si terrà a Novembre 2022 a Sharm El-Sheikh: l’attuale conferenza, la COP26 riunita a Glasgow in Scozia, ha annunciato la decision

Il ministro dell’Ambiente egiziano Yasmine Fouad ha espresso il suo apprezzamento a tutte le delegazioni, in particolare alle delegazioni dei paesi africani, per il loro sostegno all’Egitto. Fouad ha anche ringraziato tutte le parti che si riuniranno il prossimo anno in Egitto per lavorare “al raggiungimento di risultati equi ed equilibrati per affrontare gli impatti del cambiamento climatico e per aiutare i paesi in via di sviluppo e africani ad affrontare e adattarsi rapidamente ai cambiamenti climatici“.