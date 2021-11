Clima, mappate le riserve di carbonio irrecuperabile: ecco le aree della Terra “che non possiamo permetterci di perdere”

MeteoWeb

“Per evitare cambiamenti climatici catastrofici, è necessaria una rapida decarbonizzazione e una migliore gestione dell’ecosistema su scala planetaria. Il carbonio rilasciato attraverso la combustione di combustibili fossili impiegherebbe millenni per rigenerarsi sulla Terra. Sebbene il lasso di tempo per il recupero del carbonio per ecosistemi come torbiere, mangrovie e foreste antiche sia più breve (secoli), questo lasso di tempo supera ancora il tempo che ci rimane per evitare i peggiori impatti del riscaldamento globale. Ci sono alcuni luoghi naturali che non possiamo permetterci di perdere a causa delle loro insostituibili riserve di carbonio”, scrivono gli autori di uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Sustainability, che hanno mappato “il carbonio irrecuperabile a livello globale per identificare il carbonio dell’ecosistema che rimane nell’ambito dell’attività umana da gestire e che, se perso, non potrebbe essere recuperato entro la metà del secolo, quando avremo bisogno di raggiungere le emissioni zero per evitare i peggiori impatti climatici”.

“Dal 2010, l’agricoltura, il disboscamento e gli incendi hanno causato emissioni di almeno 4.0 Gt di carbonio irrecuperabile. I restanti 139,1 ± 443,6 Gt di carbonio irrecuperabile del mondo affrontano i rischi derivanti dalla conversione dell’uso del suolo e dai cambiamenti climatici. Questi rischi possono essere ridotti attraverso una protezione proattiva e una gestione adattiva. Attualmente, il 23,0% del carbonio irrecuperabile è all’interno di aree protette e il 33,6% è gestito da popolazioni indigene e comunità locali. La metà del carbonio irrecuperabile della Terra è concentrata solo sul 3,3% della sua terra, evidenziando opportunità per sforzi mirati per aumentare la sicurezza climatica globale”, si legge nello studio.

I ricercatori hanno scoperto che “gli ecosistemi della Terra contengono 139.1±443.6Gt di carbonio irrecuperabile. Per fare un confronto, l’uomo ha aggiunto 651 GtC in atmosfera attraverso la combustione dei combustibili fossili e attraverso i cambiamenti nell’uso della terra, facendo aumentare la temperatura globale in superficie di 1,07°C, anche se oltre la metà (56%) di questo carbonio riassorbito da terre ed oceani. Il carbonio irrecuperabile rappresenta il 20% del carbonio gestibile totale dell’ecosistema. A livello globale, 79,0 Gt (57%) di carbonio irrecuperabile si trovano nella biomassa mentre 60,0 Gt (43%) si trovano nei suoli. Il carbonio aggiuntivo potrebbe essere vulnerabile e irrecuperabile in scenari futuri in cui i fattori di conversione dell’uso del suolo cambiano rispetto allo scenario attuale. Ad esempio, l’espansione dell’agricoltura verso nord negli ecosistemi temperati e boreali potrebbe rendere vulnerabili e irrecuperabili ulteriori 18,4 GtC. Le riserve di carbonio irrecuperabile più grandi e con la più alta densità si trovano nelle foreste tropicali e nelle torbiere dell’Amazzonia (31,5 Gt), nel bacino del Congo (8,2 Gt) e nell’Asia sudorientale insulare (13,1 Gt); la foresta pluviale temperata del Nord America nordoccidentale (5,0 Gt); le torbiere boreali e le foreste associate del Canada orientale e della Siberia occidentale (12.4Gt); e mangrovie e zone umide di marea a livello globale (4,8 Gt). La nostra analisi non ha considerato il forcing climatico non guidato dall’anidride carbonica (CO2); quindi il solo carbonio irrecuperabile può sovrastimare i benefici climatici delle foreste a basso albedo (ad esempio, le foreste boreali) e sottovalutare i benefici delle foreste tropicali dovute alla regolazione delle precipitazioni attraverso l’evapotraspirazione”, scrivono i ricercatori.

“Nell’ipotesi che non cambi nulla, è possibile che ogni decennio vadano persi almeno 4,5 Gt di carbonio irrecuperabile a causa della sola deforestazione, il che significa che almeno il 10% dello stock di carbonio irrecuperabile a livello globale scomparirà entro il 2050”, si legge nello studio. I ricercatori hanno rivelato che “alcune ecoregioni ad alto contenuto di carbonio irrecuperabile, come la taiga della Baia di Hudson, la taiga della Siberia occidentale e le foreste di pianura del Congo, affrontano elevati rischi di cambiamento climatico ma minori rischi di conversione dell’uso del suolo. In luoghi con questo profilo, potrebbe essere possibile ridurre alcuni rischi del cambiamento climatico attraverso strategie locali per aumentare la resilienza dell’ecosistema, come la gestione dei parassiti e degli incendi. In altri luoghi, ad esempio le foreste tropicali del Borneo, i rischi per il carbonio irrecuperabile sono guidati principalmente da pressioni antropiche. In questi luoghi ad alto rischio di conversione, il carbonio irrecuperabile può essere assicurato da una serie di azioni umane dirette a diverse scale. Ciò potrebbe includere la gestione di terreni privati per la conservazione; spostare le priorità nazionali verso la protezione delle terre ad alto contenuto di carbonio, concentrando lo sviluppo e l’agricoltura su aree già convertite o degradate; allocazione di finanziamenti internazionali per dare priorità alla protezione delle terre ad alto contenuto di carbonio irrecuperabile”, si legge nello studio.

“A livello globale, la metà del carbonio irrecuperabile del mondo si trova solo sul 3,3% della sua superficie terrestre (4,9 milioni di km²), circa l’equivalente della superficie terrestre di India e Messico messi insieme. Ciò significa che gli sforzi per proteggere il carbonio irrecuperabile dai rischi attuali e futuri potrebbero ottenere rapidi guadagni concentrandosi prima sulle aree con le più alte concentrazioni di carbonio irrecuperabile per ettaro. Oggi, mentre i cambiamenti climatici si intensificano, gli sforzi per combatterli devono includere la protezione di terre che contengono grandi riserve di carbonio irrecuperabile. Garantire il carbonio irrecuperabile della Terra richiede sia strategie per prevenire perdite imminenti, come pagamenti per ridurre la deforestazione e il riacquisto di concessioni, sia strategie proattive per proteggere le aree a lungo termine, come la promozione dei diritti indigeni, l’espansione e il finanziamento adeguato delle aree protette e la gestione degli ecosistemi ad alto contenuto di carbonio per la resilienza climatica. In questa epoca dell’Antropocene, l’uomo ha la capacità unica di gestire lo stoccaggio e i flussi di carbonio su scala globale. Le decisioni che disciplinano il carbonio irrecuperabile negli ecosistemi odierni influenzeranno l’atmosfera delle generazioni a venire”, concludono i ricercatori.