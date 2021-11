Clima: oggi alla COP26 è la giornata dei giovani

MeteoWeb

La giornata odierna della COP26 di Glasgow è dedicata ai giovani: il comitato giovanile dell’Unfccc, Youngo, presenterà la sua Dichiarazione per il clima, e si terrà in seguito un confronto con leader politici ed esperti.

Fuori dalla Conferenza, alle 12 ora italiana, al Kelvingrove Park di Glasgow Greta Thunberg terrà il suo consueto sciopero del clima del venerdì.

Nel pomeriggio, è in programma l’incontro dei Ministri dell’Istruzione: saranno presenti anche il Ministro italiano Patrizio Bianchi e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani.

Cingolani presenterà il documento “Youth4Climate Manifesto”, che contiene i risultati della Conferenza Youth4Climate di settembre a Milano: i giovani coinvolti avranno la possibilità di discutere proposte con i Ministri partecipanti alla COP26.